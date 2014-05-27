Дещиця: документи про вихід України з СНД перебувають у Верховній Раді

"Проекти цих постанов знаходяться у Верховній Раді", - зазначив він.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський заявив, що СНД виявилася неефективною організацією, яка не змогла виробити позицію під час агресії Росії проти України. Він зазначив, що процес виходу з СНД буде тривалим, і Україна підходить до нього прагматично.

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій заявив про те, що Україна має намір почати процедуру виходу з СНД. "Було прийнято рішення не тільки припинити головування в СНД, а розпочати процес виходу з СНД", - заявив Андрій Парубій.

Рішення про вихід України зі складу СНД повинна прийняти Верховна Рада. Україна не ратифікувала статут СНД, тому формально вважається тільки спостерігачем в цій організації, а не членом.