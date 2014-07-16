У Донецьку ліквідували аварію на газопроводі в районі аеропорту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Аварійна бригада змогла дісталися ділянки газопроводу, пошкодженого осколками. Зварювальні роботи виконані по вул. Говорова, 3», - сказано в повідомленні.

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За даними міськради, станом на 13.00 у Донецьку «зберігається відносно спокійна обстановка, по вулицях міста їздить громадський і особистий транспорт».

Як повідомляв УНІАН, 15 липня бойовики у результаті обстрілу периметра донецького аеропорту в другій половині дня підірвали газопровід, після чого на місці пошкодження виник стовп полум'я. У прес-службі донецької міської ради відзначили, що дана аварія не вплине на газопостачання міста.

Озброєні терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки» не пропускали бригади газової служби до місця пошкодження газопроводу в районі аеропорту.