У Львові активісти пікетували Генконсульство РФ з вимогою звільнити Савченко

Близько трьох десятків представників ВО „Свобода” та активісти громадських організацій також вимагали припинення військової та інформаційної агресії проти України.

Пікетувальники тримали плакати з написами „Росія – віддай Надію”, „Стоп російській окупації”, „Путлер капут” і скандували: «Свободу Надії Савченко!», «Наді – волю!», «Геть рашизм!».

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Як зазначив під час виступу депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук, Савченко, громадянку України, утримують на території Російської Федерації незаконно, за сфабрикованими звинуваченнями.

«Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити військову та інформаційну агресію проти України, вивести з території України усіх своїх військових та припинити будь-яку підтримку незаконних терористичних формувань на сході Української держави. Вимагаємо також зупинити систематичні протиправні дії Росії, спрямовані на порушення прав і свобод громадян України, та невідкладно звільнити з-під варти і повернути на територію України офіцера Збройних сил України Надію Савченко та інших українських військовослужбовців, яких незаконно утримують на території Росії», – заявив Мельничук.

Працівники консульства відмовилися від зустрічі з львів'янами та заявили, що «консульство не працює». Звернення до російського консула, яке підготували учасники пікетування, ніхто із працівників установи не забрав, відтак його скотчем приклеїли до огорожі.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Минулого тижня з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхній напад на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що українську льотчицю затримали після того, як вона сама в’їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.