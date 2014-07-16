Європейський суд взявся за справу Савченко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Валентина Теличенко.

"Президент суду звернувся до уряду РФ з запитаннями про те як потрапила Надія Савченко до російського СІЗО, на яких підставах та чому досі не було надано можливості зустрітися з консулом України. Також суд зобов'язав уряд РФ поінформувати про умови утримання української льотчиці", - написала вона.

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За словами адвоката, суд також закликав інформувати його про всі події, пов'язані з долею Надії Савченко.

"Дуже сподіваюся, що така швидка реакція ЄСПЛ стане запорукою того, що Надія скоро буде в Україні. Ілюзій щодо Путіна немає, боротися за повернення Надії Савченко треба використовуючи всі політико-правові засоби, ЄСПЛ як правовий інструмент захисту прав людини серед них", - зазначила Теличенко.