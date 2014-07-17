ЄС стурбований справою Савченко та закликає РФ виконувати міжнародні зобов’язання

Про це йдеться у заяві представника глави європейської дипломатії Кетрін Ештон, розповсюдженій сьогодні в Брюсселі.

„Ми стурбовані перевезенням на територію Російської Федерації та подальшим тюремним ув'язненням української військової льотчиці Надії Савченко після її викрадення бойовиками у східній Україні. Це піднімає питання про повагу Російською Федерацією своїх міжнародних зобов'язань. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи та учасника Європейської конвенції з прав людини”, - підкреслюється в заяві.

Одночасно в ЄС привітали той факт, що консул України в Російській Федерації зміг зустрітися з Савченко.

Читайте такожСавченко виклала подробиці її викрадення у листі до російського обмудсменаЯк повідомляв УНІАН, льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Читайте такожУкраїнських та польських депутатів не пустили до Надії Савченко у СІЗОРосійські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко до 9 вересня. Її утримують в СІЗО Воронежа.