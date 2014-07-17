РНБО оприлюднила докази перекидання російських "Градів" через кордон України

15:13, 17 липня 2014
Політика
0 0

Відеозапис опублікований на каналі РНБО в Youtube.

СНБОУ

Рада національної безпеки оприлюднила докази того, що російські реактивні системи залпового вогню «Град» перетнули кордон України на ділянці «Амвросіївка».

Читайте такожРНБО аналізує відео обстрілу української території з Росії

Відео виклали на сторінці інформаційно-аналітичного центру РНБО в Youtube.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео стрілянини установок "Град" біля російського Гуково, що поруч з україно-російським кордоном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter