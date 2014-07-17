РНБО оприлюднила докази перекидання російських "Градів" через кордон України
15:13, 17 липня 2014Політика
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Відеозапис опублікований на каналі РНБО в Youtube.
РНБО оприлюднив докази перекидання "Градів" через кордон з РФ
Рада національної безпеки оприлюднила докази того, що російські реактивні системи залпового вогню «Град» перетнули кордон України на ділянці «Амвросіївка».
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Відео виклали на сторінці інформаційно-аналітичного центру РНБО в Youtube.
Відео МАТЕРІАЛИ РНБОУ
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео стрілянини установок "Град" біля російського Гуково, що поруч з україно-російським кордоном.
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