У мережу виклали докази обстрілу України з території РФ

09:26, 17 липня 2014
Політика
1 0

З боку Росії на територію України було здійснено 3 залпи з установки «Град».

Гуково

У мережі з'явилося відео з міста Гуково Ростовської області, яке виклали в сервіс YouTube місцеві жителі. На ньому видно, як "Гради", розміщені в Росії, обстрілюють українську територію.

Як повідомляє Українська правда, відео зняті з різних точок. Аби важливі докази не були видалені, спільнота Євромайдан зберегла їх на своєму каналі.

Інтернет-користувачі вже встановили місцевість, звідки вівся вогонь. Подивитися детальну карту можна за посиланням.

Як відомо, з боку Росії на територію України було здійснено 3 залпи з установки «Град».

Допис by Роман Бочкала.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російський прикордонник на ім’я Артем опублікував в Instagram фото прямуючого БТРу через майданчик для огляду російського КПП "Донецьк" у бік України  під прапором Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter