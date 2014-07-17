У мережу виклали докази обстрілу України з території РФ

У мережі з'явилося відео з міста Гуково Ростовської області, яке виклали в сервіс YouTube місцеві жителі. На ньому видно, як "Гради", розміщені в Росії, обстрілюють українську територію.

Як повідомляє Українська правда, відео зняті з різних точок. Аби важливі докази не були видалені, спільнота Євромайдан зберегла їх на своєму каналі.

Інтернет-користувачі вже встановили місцевість, звідки вівся вогонь. Подивитися детальну карту можна за посиланням.

Як відомо, з боку Росії на територію України було здійснено 3 залпи з установки «Град».

Як раніше повідомляв УНІАН, Російський прикордонник на ім’я Артем опублікував в Instagram фото прямуючого БТРу через майданчик для огляду російського КПП "Донецьк" у бік України під прапором Росії.