Порошенко збільшив кількість заступників голови СБУ
17:49, 17 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко збільшив кількість заступників голови Служби безпеки України.
Кількість заступників голови Служби безпеки України збільшено / УНІАН
Відповідний указ від 17 липня 2014 року розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, президент вніс зміни до указу від 11 березня 2010 року № 300 «Про заступників голови Служби безпеки України», збільшивши кількість засупників з трьох до чотирьох.
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