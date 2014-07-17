Порошенко збільшив кількість заступників голови СБУ

17:49, 17 липня 2014
Політика
5 0

Президент України Петро Порошенко збільшив кількість заступників голови Служби безпеки України.

Відповідний указ від 17 липня 2014 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, президент вніс зміни до указу від 11 березня 2010 року № 300 «Про заступників голови Служби безпеки України», збільшивши кількість засупників з трьох до чотирьох.

Читайте такожПорошенко призначив нового заступника голови СБУЯк повідомляв УНІАН, 14 липня Порошенко затвердив граничну чисельність працівників Адміністрації президента у кількості 416 штатних одиниць, скоротивши кількість службовців на 104 особ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter