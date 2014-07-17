Порошенко збільшив кількість заступників голови СБУ

Відповідний указ від 17 липня 2014 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, президент вніс зміни до указу від 11 березня 2010 року № 300 «Про заступників голови Служби безпеки України», збільшивши кількість засупників з трьох до чотирьох.

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