Порошенко скоротив штат Адміністрації президента більше ніж на 100 осіб

Відповідний указ № 592/2014 опублікований на президентському сайті.

Це вже друге скорочення штату Адміністрації президента за поточний рік. У квітні виконуючий обов’язки Президента Олександр Турчинов підписав наказ про зменшення кількості штату з 569 до 520 осіб.

Окрім того, указом Порошенка визначається структура АП: глава Адміністрації Президента України, два перших заступники глави АП, заступники глави АП, перший помічник президента, помічники, радники президента, прес-секретар, уповноважені президента; Служба президента України, офіс глави АП, 15 головних департаментів, 5 департаментів, приймальня глави держави, 4 відділи.

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Схему розподілу обов’язків між главою АП, його першими заступниками і заступниками, першим помічником президента, закріплення за ними самостійних структурних підрозділів Адміністрації президента затверджує глава АП.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Порошенко призначив Ігоря Гриніва заступником глави Адміністрації президента України.