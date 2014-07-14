Порошенко скоротив штат Адміністрації президента більше ніж на 100 осіб

10:53, 14 липня 2014
Політика
5 0

Президент України Петро Порошенко затвердив граничну чисельність працівників Адміністрації президента у кількості 416 штатних одиниць, скоротивши кількість службовців на 104 особ.

Адміністрація президента України / president.gov.ua

Відповідний указ № 592/2014 опублікований на президентському сайті.

Це вже друге скорочення штату Адміністрації президента за поточний рік. У квітні виконуючий обов’язки Президента Олександр Турчинов підписав наказ про зменшення кількості штату з 569 до 520 осіб. 

Окрім того, указом Порошенка визначається структура АП: глава Адміністрації Президента України, два перших заступники глави АП, заступники глави АП, перший помічник президента, помічники, радники президента, прес-секретар, уповноважені президента; Служба президента України, офіс глави АП, 15 головних департаментів, 5 департаментів, приймальня глави держави, 4 відділи.

Читайте такожПорошенко виступає за суттєве скорочення кількості держслужбовців: "Вони і так нічого не роблять"

Схему розподілу обов’язків між главою АП, його першими заступниками і заступниками, першим помічником президента, закріплення за ними самостійних структурних підрозділів Адміністрації президента затверджує глава АП.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Порошенко призначив Ігоря Гриніва заступником глави Адміністрації президента України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter