ЗМІ: На борту Боїнга, який збили в Донецькій області, було 295 людей

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на джерело у збройних силах України.

"Збити цей літак з мобільного ПЗРК, зокрема ПЗРК "Ігла" неможливо, для цього потрібні як мінімум зенітні системи "Бук", - каже джерело.

Читайте такожВ Донецькій області збито літак Малазійських авіаліній. Відео (оновлюється)За його інформацією, в сепаратистів таких систем немає. За словами джерела, ракета могла бути випущена з російської території.

Водночас РНБО повідомляли про наявність "Буків" на озброєнні сепаратистів.