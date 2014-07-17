ЗМІ: На борту Боїнга, який збили в Донецькій області, було 295 людей
18:36, 17 липня 2014Політика
2 0
На борту літака Боїнг-777, який впав у Донецькій області, було 280 пасажирів та 15 членів екіпажу.
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на джерело у збройних силах України.
"Збити цей літак з мобільного ПЗРК, зокрема ПЗРК "Ігла" неможливо, для цього потрібні як мінімум зенітні системи "Бук", - каже джерело.
Читайте такожВ Донецькій області збито літак Малазійських авіаліній. Відео (оновлюється)За його інформацією, в сепаратистів таких систем немає. За словами джерела, ракета могла бути випущена з російської території.
Водночас РНБО повідомляли про наявність "Буків" на озброєнні сепаратистів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter