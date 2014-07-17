РНБО: у бойовиків є комплекси "Бук", здатні збивати літаки на великих висотах
18:12, 17 липня 2014Політика
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У бойовиків на Донбасі є зенітні комплекси, що можуть збивати літаки на великих висотах.
У бойовиків є Буки / Міноборони України
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожВ РНБО підтвердили інформацію про загибель двох пілотів збитого 14 липня Ан-26«Є інформація, що проходили деякі установки на територію України, які мають можливість збивати літаки на великих висотах. Серед них була і установка (зенітний комплекс) «Бук», - заявив він.
«Одна з колон йшла через Луганськ», - додав Лисенко.
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