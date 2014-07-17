РНБО: у бойовиків є комплекси "Бук", здатні збивати літаки на великих висотах

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожВ РНБО підтвердили інформацію про загибель двох пілотів збитого 14 липня Ан-26«Є інформація, що проходили деякі установки на територію України, які мають можливість збивати літаки на великих висотах. Серед них була і установка (зенітний комплекс) «Бук», - заявив він.

«Одна з колон йшла через Луганськ», - додав Лисенко.