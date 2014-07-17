ЗМІ: На борту Boeing-777, який розбився на Донбасі, було 80 дітей

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на австрійську газету Osterreich.

"За попередніми даними, на борту цього лайнера було 80 дітей", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Раніше цю інформацію поширювали користувачі різних соцмереж.

У четвер ввечері стало відомо про падіння в Донецькій області літака Boeing 777 малайзійських авіаліній, на борту якого перебували 295 осіб.