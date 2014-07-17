Терористи заявили про готовність до перемир'я через збитий Boeing-777 - ЗМІ

Бойовики ДНР нібито заявили про готовність піти на тимчасове перемир'я з українською владою.

Про це повідомляє РИА Новости. За словами лідера ДНР Олександра Бородая, перемир'я з Києвом може тривати два-три дні для розслідування деталей падіння малайзійського Boeing-777. Читайте такожРакети ЗРК "Бук" були випущені з третього мікрорайону Тореза "Ми дозволимо сюди потрапити міжнародним організаціям", - заявив Бородай.

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