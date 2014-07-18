У мережі з'явилось відео, як терористи переганяють "Бук" до Сніжного - ЗМІ

У мережі з'явилось відео проїзду зенітно-ракетного комплексу "Бук" між містами Торез і Сніжне Донецької області.

Техніку супроводжує легковий автомобіль, повідомляє ТСН.ua.

Як відомо, СБУ оприлюднила телефонну розмову між терористами і їхніми координаторами у Збройних силах Росії. Під час розмови бойовики повідомляють, що збили цивільний літак.