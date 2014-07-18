У мережі з'явилось відео, як терористи переганяють "Бук" до Сніжного - ЗМІ
01:04, 18 липня 2014Політика
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Техніку супроводжує легковик.
Терористи переганяють "Бук" до Сніжного / скріншот
У мережі з'явилось відео проїзду зенітно-ракетного комплексу "Бук" між містами Торез і Сніжне Донецької області.
Техніку супроводжує легковий автомобіль, повідомляє ТСН.ua.
Як відомо, СБУ оприлюднила телефонну розмову між терористами і їхніми координаторами у Збройних силах Росії. Під час розмови бойовики повідомляють, що збили цивільний літак.
Відео torezinfo
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