СБУ перехопила переговори, в яких терористи доповідають про збитий ними Boeing-777: безліч тіл, озброєння немає

Служба Безпеки України перехопила переговори терористів про збитий ними пасажирський літак Boeing-777, що прямував з Амстердамадо Куала-Лумпур.

Згідно запису, о 16.40 терорист Ігор Безлєр (Бєс) доповів про збитий літак своєму куратору, полковнику ГРУ ГШ ЗС РФ Гераніну Василю Миколайовичу.

"Тільки що збили літак. Група "Мінера". За Єнакієво впав", - сказав Біс.

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У СБУ зазначають, що після обстеження літака терористи прийшли до висновку, що вони збили пасажирський літак. Це випливає з запису телефонної розмови терористів "Майора" та "Грека".

Так, під час бесіди "Майор" зазначив, що літак збили "чорнухінські": "З Чорнухінського блокпосту. Козаки, що на Чорнухіне стоять". За його словами, літак розсипався в повітрі, в районі шахти Петропавлівської, а його уламки падали просто у двори. Через деякий час він уточнив: "Коротше, стопудово цивільний борт".

На питання "Грека", чи є у збитому літаку щось з озброєння, "Майор" зазначив: "взагалі нічого. Цивільні речі, медичне дрантя, рушники, туалетний папір".

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Через деякий час відбулася розмова одного з бойовиків з Миколою Козіциним - донським отаманом.

"Щодо цього літака, збитого в районі Снігового - Тореза. Це виявився пасажирський. Впав у районі Грабово, там море трупів, жінок і дітей. Зараз козаки там дивляться це все".

На питання бойовика, що пасажирський літак "Малазійських авіаліній" робив на території України, Козіцин зазначає: "Значить завозили шпигунів, не знаю. Нех... літати, зараз війна йде".