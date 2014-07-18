У Лондоні та Вашингтоні українці мітингують біля посольства РФ через трагедію з Boeing-777

10:13, 18 липня 2014
Політика
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Українці у Лондоні вийшли на терміновий мітинг біля Посольства Російської Федерації у зв’язку збитом терористами в Донецькій області пасажирським літаком Boeing-777.

Українці зібрались під посольством РФ у Лондоні / facebook.com/chrystyna.chymera

Як повідомляє VIDIA, активісти звинувачують президента РФ Володимира Путіна у цьому акті тероризму.

«Путін – вбивця. Три літаки збито над Україною менш ніж за 24 години. Два українських військових літаки та зараз – комерційний пасажирський», – йдеться у заклику на акцію, опублікованому на сторінці London Euromaidan у Facebook.

Учасники акції виразили співчуття родичам загиблих у трагедії / facebook.com/london.maidan

Активісти також поклали квіти біля посольств Малайзії та Нідерландів у Лондоні.

Також українці збираються на терміновий мітинг біля Білого дому у Вашингтоні, щоб закликати міжнародну спільноту підтримати Україну у боротьбі проти терористів, відповідальних за збитий літак.

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