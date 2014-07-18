У Лондоні та Вашингтоні українці мітингують біля посольства РФ через трагедію з Boeing-777

Як повідомляє VIDIA, активісти звинувачують президента РФ Володимира Путіна у цьому акті тероризму.

«Путін – вбивця. Три літаки збито над Україною менш ніж за 24 години. Два українських військових літаки та зараз – комерційний пасажирський», – йдеться у заклику на акцію, опублікованому на сторінці London Euromaidan у Facebook.

Активісти також поклали квіти біля посольств Малайзії та Нідерландів у Лондоні.

Також українці збираються на терміновий мітинг біля Білого дому у Вашингтоні, щоб закликати міжнародну спільноту підтримати Україну у боротьбі проти терористів, відповідальних за збитий літак.

Читайте такожБойовики не мають наміру припиняти бойові дії для розслідування катастрофи Boeing-777 Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками.