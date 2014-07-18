У ЄС вважають передчасним робити політичні висновки з катастрофи Boeing-777

Про це у п’ятницю в Брюсселі на брифінгу повідомила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майа Косьянчич, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Перед тим, як ми зробимо будь-які висновки, ми повинні, перш за все, знати, що сталося, нам потрібні факти. Зараз дуже зарано говорити про висновки взагалі”, - сказала вона.

Кочьянчич наголосила, що у вівторок міністри закордонних справ будуть говорити про ситуацію в Україні, також включаючи питання падіння літака.

"В будь-якому випадку наша робота щодо виконання висновків, які були затверджені на самміті, продовжується на повній швидкості. Дед-лайн, який був встановлений саммітом - це кінець липня”, - наголосила вона.

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