США поки не мають наміру брати будь-яку військову участь у конфлікті в Україні

20:15, 18 липня 2014
Політика
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Сполучені Штати на даний момент не мають наміру приймати будь-яку військову участь у конфлікті в Україні.

США не планують воювати на території України / en.wikipedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент США Барак Обама на брифінгу в Білому домі.

"Ми поки що не розглядаємо можливість воєнної участі США в цьому процесі", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів стосовно ситуації на сході України.

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