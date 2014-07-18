США поки не мають наміру брати будь-яку військову участь у конфлікті в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент США Барак Обама на брифінгу в Білому домі.

"Ми поки що не розглядаємо можливість воєнної участі США в цьому процесі", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів стосовно ситуації на сході України.