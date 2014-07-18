США поки не мають наміру брати будь-яку військову участь у конфлікті в Україні
20:15, 18 липня 2014Політика
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Сполучені Штати на даний момент не мають наміру приймати будь-яку військову участь у конфлікті в Україні.
США не планують воювати на території України / en.wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент США Барак Обама на брифінгу в Білому домі.
"Ми поки що не розглядаємо можливість воєнної участі США в цьому процесі", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів стосовно ситуації на сході України.
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