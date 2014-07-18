Обама: Терористи не могли би збити жоден літак, якщо б вони не мали озброєння з Росії

19:16, 18 липня 2014
Політика
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Президент США Барак Обама певен, що терористів на Донбасі підтримує Росія.

Обама певен, що без підтримки Росії сепаратисти би давно сіли за стіл переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент США сказав на брифінгу в Білому домі.

«Ми бачимо те, що літак було збито ракетою «земля-повітря», яка була запущена з території, яка контролюється проросійськими сепаратистами на території України», - заявив він.

«Ми також знаємо, що це не в перше, коли літак було збито за останній час в східній Україні за останні кілька тижнів. Проросійські сепаратисти збили український транспортний літак та український гелікоптер та говорили, що начебто збили український штурмовик», - додав він.

«Ми знаємо, що ці сепаратисти отримують підтримку з Росію постійну, серед якої озброєння та спеціальне навчання, а також важке озброєння, а також озброєння проти літаків», - зазначив Обама.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, які свідчать, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС Росії Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.

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