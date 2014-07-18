Обама: Терористи не могли би збити жоден літак, якщо б вони не мали озброєння з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент США сказав на брифінгу в Білому домі.

«Ми бачимо те, що літак було збито ракетою «земля-повітря», яка була запущена з території, яка контролюється проросійськими сепаратистами на території України», - заявив він.

«Ми також знаємо, що це не в перше, коли літак було збито за останній час в східній Україні за останні кілька тижнів. Проросійські сепаратисти збили український транспортний літак та український гелікоптер та говорили, що начебто збили український штурмовик», - додав він.

«Ми знаємо, що ці сепаратисти отримують підтримку з Росію постійну, серед якої озброєння та спеціальне навчання, а також важке озброєння, а також озброєння проти літаків», - зазначив Обама.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, які свідчать, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС Росії Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.