Російський суд при арешті льотчиці Савченко "визнав" "ДНР" і "ЛНР"

Суд у селі Нова Усмань Воронезької області РФ у своїй постанові про арешт української льотчиці Надії Савченко "визнав" існування "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Без будь-яких застережень суд вказав, що "розслідує застосування заборонених методів ведення війни на території Донецької і Луганської народних республік", хоча влада РФ офіційно не заявляла про їх визнання.

Доказ того, що Новоусманский районний суд Воронезької області РФ "визнав" "ДНР" і "ЛНР", навів російський адвокат заарештованої льотчиці Марк Фейгін. У Twitter він опублікував постанову суду, повідомляє Newsru.com.

- Mark Feygin (@mark_feygin) July 18, 2014

До цього моменту про визнання "ДНР" і "ЛНР" заявила тільки Південна Осетія, незалежність якої в свою чергу визнається лише Росією, Венесуелою, Нікарагуа, Науру і Тувалу.

Окрім Південної Осетії, яку Грузія вважає власними регіоном, більше про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" не повідомлялося.

Крім того, референдуми, які були проведені 11 травня про статус "народних республік", більшістю країн Заходу були визнані нелегітимними.

Нагадаємо, що "ДНР" і "ЛНР" визнані владою України терористичними організаціями.