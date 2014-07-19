Європейський суд почав розглядати скарги від Януковича і Ко на санкції

Справи про анулювання санкцій, введених проти Віктора Януковича, Олександра Януковича, Миколи Азарова, Сергія Курченко і Андрія Портнова прийняті до виробництва першою судовою інстанцією Європейського Суду.

Про це повідомив заступник голови Громадської комісії по розслідуванню і попередженню порушень прав людини в Україні Станіслав Батрин, передає ZN.UA.

"Ми здійснюємо моніторинг даної справи разом з партнерами з Колегії адвокатів у Парижі, зокрема з пані Каміллою Мехтеевой, яка супроводжувала арбітражний процес за позовом мажоритарних акціонерів компанії ЮКОС проти Російської Федерації у Третейському Суді в Гаазі на суму 100 мільярдів доларів. Сьогодні наші партнери підтвердили факт звернення до суду колишніх чиновників. Крім того, стало відомо, що справи були прийняті до виробництва першою судовою інстанцією Європейського Суду", - зазначив він.

Як повідомлялося, ЄС 5 березня заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні. Рішення передбачає заморожування коштів і економічних ресурсів окремих осіб, визначених відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів, та осіб, відповідальних за порушення прав людини в Україні, фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з ними організацій і органів з метою консолідації та підтримки верховенства права та поваги до прав людини в Україні".

За інформацією європейських ЗМІ, екс-заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов подав позов у Європейський суд у Люксембурзі ще 29 квітня. Потім, 12 травня, позови подали колишній прем'єр-міністр Микола Азаров та його син Олексій. 14 травня три позови подали Янукович і його сини Віктор і Олександр. Бізнесмен Сергій Курченко подав позов 15 травня. В той же день подали позови екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв та його брат, народний депутат Сергій Клюєв.

Всі вони добиваються анулювання санкційних рішень ЄС.