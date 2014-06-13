У Суді ЄС знаходиться 11 скарг екс-посадовців з України на санкції

В Суді Європейського Союзу (Люксембург) не беруться прогнозувати, коли саме розпочнуться слухання справ українців, які оскаржили рішення Ради ЄС стосовно застосування проти них санкцій у вигляді заборони на в’їзд та замороження активів.

„Поки ще занадто рано говорити, коли відбудуться слухання, однак, такі справи, як правило, займають близько 2 років від початку до кінця”, - повідомив власному кореспонденту УНІАН представник Суду Крістофер Фретвелл (Christopher Fretwell)

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Відповідаючи на питання стосовно змісту скарг, він зауважив, що аргументи та підтверджуючі документи, представлені сторонами не є публічними документами та доступні тільки для тих, хто бере участь у справі. „Проте, зацікавлені сторони можуть викласти копії своїх аргументів у відкритому доступі, якщо вони того побажають”, - додав Фретвелл.

Станом на сьогодні у Суді нараховується одинадцять позовів.

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Останніми 30 травня до Суду надійшли позови від екс-прокурора Віктора Пшонки та його сина Артема. Раніше до суду подалися три Януковичі – екс-президент Віктор Янукович та його два сини Олександр та Віктор, два Азарови – екс-прем’єр Микола та його син Олексій, брати Клюєви – Андрій та Сергій, Андрій Портнов та Сергій Курченко.