Глава МЗС Німеччини: Росія повинна довести відданість миру в Україні

У Москви є остання можливість довести серйозність своїх намірів щодо встановлення миру в Україні після аварії під Донецьком малайзійського літака, який, імовірно, був збитий російською ракетою.

Про це заявив в суботу глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр газеті Bild am Sonntag, передає Радіо Свобода.

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Штайнмайєр і канцлер Німеччини Ангела Меркель вважають, що Москва докладає недостатньо зусиль для того, щоб зупинити сепаратистів на сході України і запобігти постачанню зброї і проникненню найманців в цю країну.

У суботу відбулася телефонна розмова між Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якого сторони підкреслили важливість ретельного і об'єктивного розслідування всіх обставин авіакатастрофи.

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Меркель і Путін погодилися, що «як можна швидше повинна відбутися пряма зустріч контактної групи за участю представників України, Росії та ОБСЄ", щоб домогтися перемир'я на сході України.