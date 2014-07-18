Кремль знову погрожує Україні точковими ударами

Він також зазначив, що Москва поки розглядає ситуацію з "обстрілом своєї території з боку України" як результат непрофесіоналізму або просто випадковість.

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"Ми вже попередили, що якщо це буде продовжуватися, то ми приймемо необхідні заходи. Як мінімум, якщо буде зрозуміло, що це навмисно зроблено, я переконаний, що нам треба таку точку придушити разовим чином", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", повідомляє РИА Новости.

Він підкреслив, що "за нашими оцінками, все-таки це результат або не дуже професійної роботи тих, хто на цих установках служить, або просто випадковість, яка теж буває на війні". "Але ми серйозно попередили наших українських колег", - додав глава МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, вчора з району населених пунктів Маринівка, Дмитрівка та Степанівка терористиобстріляли територію Російської Федерації, зокрема, населений пункт Куйбишеве. У відповідь російські війська відкрили вогонь по позиціях сил АТО поблизу кордону. Два артилерійських снаряди розірвалися в безпосередній близькості від пункту пропуску «Маринівка».