Катастрофа Боїнг-777: площу пошукових робіт розширено до 50 квадратних кілометрів

Як повідомляє прес-служба ДСНС, площу пошуково-рятувальних робіт розширено до 50 квадратних кілометрів.

"На сьогоднішній день територію пошуку розширено до 50 кв. км., включаючи населені пункти і раніше недоступні ділянки території. У тому числі здійснюється повторний огляд місцевості загальною площею 32 км. кв., що була оглянута у попередні дні", - інформують в ДСНС.

Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, силами якого здійснюється загальна координація пошуково-рятувальних робіт, виділено 60 офіцерів , які будуть здійснювати керівництво додатково залученими до пошуку групами цивільного населення - працівниками місцевих підприємств, місцевих мешканців та волонтерів. До пошукових робіт залучено 553 шахтарі з 10 шахт найближчих до місця авіакатастрофи міст - Шахтарська, Тореза, Снежное (шахти: Прогрес, Волинська, Зоря, Ударник, Лутугіно, Іловайська, Глибока, XVII-го партз`їзду).

Читайте такожРНБО: Терористи використовують кредитні картки жертв катастрофи малайзійського літака"Решта особового складу ДСНС України, задіяного до пошуку, виконує найбільш складні завдання, зокрема: пошукові роботи в населених пунктах Розсипне, Петропавлівка та Грабове, обстеження водойм та інших важкодоступних ділянок місцевості", - повідомляють рятувальники.

Таким чином, до проведення пошуково-рятувальних робіт у зоні катастрофи літака залучено 800 осіб, від ДСНС України – 200 працівників та 20 одиниць техніки.