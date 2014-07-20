Рятувальникам на місці падіння малайзійського «Боїнга» в Донецькій області допомагають шахтарі

Як повідомили УНІАН у Департаменті з питань зв'язків з громадськістю ДТЕК, 19 липня 34 гірники шахти «Комсомолець Донбасу» на прохання представників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України в Донецькій області (ДСНС) надали допомогу рятувальникам при проведенні пошукових робіт.

Начальник шахтарського відділу Головного управління ДСНС у Донецькій області Володимир Чурилов повідомив, що сьогодні, 20 липня на місці падіння літака допомагають обстежувати територію ще 500 шахтарів із шахт, які розташовані в Шахтарському районі.Читайте такожЗнайдені тіла 196 загиблих пасажирів збитого літака Boeing-777 - ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітний-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.