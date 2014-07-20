Порошенко: Українська армія звільняє Рубіжне від бойовиків

Про це президент Петро Порошенко заявив під час розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Попри супротив терористів, сьогодні українські збройні сили заблокували місто Рубіжне Луганської області і зараз триває його звільнення від бойовиків", - сказав президент.

Він також зазначив, що "українська армія не зважаючи на опір бойовиків, які продовжують отримувати високоточну зброю та важку техніку з Росії, продовжує наступ та звільняє від цієї навали територію держави, відновлюючи порядок та життєдіяльність в містах і селах України".

Крім того Порошенко наголосив, що українська сторона готова забезпечити все необхідне для діяльності міжнародної комісії у проведені всебічного розслідування катастрофи Боїнга-777 "Малайзійських авіаліній".

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Однак, за його словами, терористи продовжують перешкоджати проведенню належного розслідування.

"Брутальне поводження бойовиків із тілами загиблих, серед яких 80 дітей, їх переміщення з місця трагедії доводить, що ці аморальні знущання проводяться з метою знищення доказів", - зазначив Порошенко

Президент переконаний, що дії терористів мають отримати міжнародну оцінку та відповідну реакцію цивілізованого світу, а саме так звані «ЛНР» та «ДНР» повинні бути визнані терористичними угрупуваннями.