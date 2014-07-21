Експерти Міжнародної організації цивільної авіації прибули до Києва

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Wall Street Journal.

За даними джерел, знайомих з ситуацією, команда експертів ICAO прибула до Києва в неділю ввечері і почала проводити консультації, ICAO і його прихильники намагаються виробити стратегію, яка забезпечить безпеку співробітників, «чорних ящиків» і уламків літака.

Як відзначає видання, до складу групи експертів ICAO входять представник Федерального управління цивільної авіації США (FAA), американської Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) та співробітник Відділу з розслідування авіаційних подій Великобританії. Очолює делегацію Маркус Коста (Marcus Costa), один з головних експертів з розслідування авіаційних подій у ICAO.

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Раніше агентство REUTERS з посиланням на джерела повідомило, що представники ICAO не можуть потрапити на місце аварії малайзійського літака через загрозу безпеці.

Уряд України запросив до участі в розслідуванні представників влади Малайзії та Нідерландів, Єврокомісії, американської компанії Boeing, ICAO, NTSB та Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol). Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) і поліцейська служба Європейського союзу (Європол) також направлять своїх співробітників до місця катастрофи авіалайнера. Як відзначає Wall Street Journal, багато урядів і представники індустрії неофіційно переконують ICAO зайняти більш агресивну позицію і, можливо, зайняти керівну роль у розслідуванні обставин авіакатастрофи.