Бойовики досі не віддали "чорні ящики" Boeing-777, але підробити їх вони не зможуть - експерт

Колишній заступник командувача сил ППО Збройних сил України, генерал-лейтенант Володимир Дьяков сумнівається в тому, що терористи зможуть підробити «чорні ящики» збитого ними в Донецькій області літака «Боїнг-777».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Вони досі не віддали «чорні ящики», хоча я сумніваюся, що вони щось зможуть з ними зробити», - вважає Дьяков.

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«Якщо щось в них підроблювати – то це дуже довго і тяжко. Тому що один ящик фіксує команди, які надходять, як льотчики між собою переговорюють», - зазначив Дяків і додав, що натиснення будь-якої кнопки або важеля фіксується другим бортовим самописцем. За його словами, обидва «чорні ящики» стикуються за часом, і розшифровка потребує великої кількості часу. «Якщо щось підроблювати – воно потім не зістикується за часом, і це виявлять», - упевнений експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту літака було 298 чоловік, зокрема 15 членів екіпажу.