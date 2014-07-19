Клімкін: "Чорні ящики" з малайзійського Боїнга - в Україні
"Чорні скриньки" малайзійського "Боїнга-777" знаходяться на території України
Про це в ефірі "Громадського ТБ" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Еспресо.TV.
"Ящики знайдені і я сподіваюсь, ми над цим працюємо, що вони будуть передані урядовій комісії.... Вони на території України", - сказав він.
За словами Клімкіна, є стандартні механізми розслідування таких трагічних випадків.
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"Призначається комісія, до якої залучаються представники ІКАО, також у даному випадку представники Голандії і Малайзії і країни виробника, у цьому випадку - США".
Клімкін зазначив що на цей момент відгукнулися усі.
Як повідомляв УНІАН, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України виявили на місці падіння малазійського літака два "чорні ящики", але їхнє місцезнаходження не вказується.