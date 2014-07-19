Клімкін: "Чорні ящики" з малайзійського Боїнга - в Україні

Про це в ефірі "Громадського ТБ" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Еспресо.TV.

"Ящики знайдені і я сподіваюсь, ми над цим працюємо, що вони будуть передані урядовій комісії.... Вони на території України", - сказав він.

За словами Клімкіна, є стандартні механізми розслідування таких трагічних випадків.

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"Призначається комісія, до якої залучаються представники ІКАО, також у даному випадку представники Голандії і Малайзії і країни виробника, у цьому випадку - США".

Клімкін зазначив що на цей момент відгукнулися усі.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України виявили на місці падіння малазійського літака два "чорні ящики", але їхнє місцезнаходження не вказується.