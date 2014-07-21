ЗМІ: Канада введе нові санкції проти Росії
18:20, 21 липня 2014Політика
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Влада Канади прийняла рішення ввести нові санкції щодо російських громадян і компаній.
Канада введе нові санкції проти Росії / фото sunhome.ru
Передає агентство Рейтер з посиланням на міністра закордонних справ країни Джона Берда. Міністр, який зараз перебуває в Лондоні, повідомив журналістам, що рішення про нові заходи було прийнято після консультацій з союзниками Оттави. Канада також розглядає можливість введення санкцій проти цілих секторів російської економіки, передають РІА Новини.
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За словами Джона Берда, нові санкції розроблялися ще до аварії малазійського авіалайнера на сході України. Однак цей інцидент може вплинути на розширення санкційного пакету, зазначив глава МЗС, не уточнивши при цьому терміни введення нових санкцій.
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