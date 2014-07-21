Терористи продовжують знищувати докази теракту – Порошенко

Як повідомили УНІАН в прес-службі Глави держави, Туск поінформував Порошенка, що лідери країн ЄС зараз перебувають в постійному багатосторонньому діалозі стосовно ситуації. «Ви абсолютно праві, називаючи тероризмом дії незаконних збройних формувань на Донбасі», - заявив Туск. Він також додав, що ці дії матимуть наслідки, в тому числі і на міжнародній арені.

Читайте такожПотяг з тілами загиблих у Boeing-777 рухається із зони катастрофи

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що наступним кроком після засідання Ради ЄС 22 липня може стати скликання позачергового засідання Європейської Ради за участю глав держав країн ЄС, що зумовить узгодження більш рішучих дій.

В свою чергу, зазначається в повідомленні, Порошенко наголосив, що Україна здійснює все необхідне для належного міжнародного розслідування причин трагедії та подолання її наслідків. Проте, зі слів Президента, з боку терористів чиниться величезний опір, зокрема, вже більш як 96 годин слідчій комісії заборонений доступ на місце падіння літака. Терористи надалі продовжують скоювати злочини, знищуючи докази вчиненого терористичного акту.

Порошенко висловив слова вдячності Прем’єру Туску за солідарність в надзвичайно важкі часи для України. «Ця трагедія поєднала усі наші європейські народи», - заявив Президент України, підкреслено в повідомленні.