У проекті висновків Ради ЄС щодо України немає нових санкцій проти Росії

Це випливає з проекту документу, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Разом з цим, не можна стверджувати, що саме таким буде рішення, яке ухвалять міністри закордонних справ на засіданні Ради ЄС, яке у вівторок проходить у Брюсселі.

Зокрема, у проекті зазначається, що „Рада погоджується прискорити підготовку цільових заходів, узгоджених на спеціальній зустрічі Європейської Ради 16 липня, зокрема, без зволікань створити список юридичних та фізичних осіб, в тому числі, з Російської Федерації, щоб включити їх у список на основі розширених критеріїв, ухвалених Радою 18 липня щодо цільових заходів по відношенню до фізичних або юридичних осіб, які активно надають матеріальну чи фінансову підтримку тим, хто ухвалює рішення щодо анексії Криму або дестабілізації східної України, а також вжити додаткових заходів щодо обмеження інвестицій у Криму та Севастополі станом на кінець липня”, - сказано в проекті.

Разом з цим, у проекті зазначається, що в разі провалу виконання Росією вимог щодо використання впливу на ситуацію, як пов’язану з катастрофою літака («Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» 17 липня над Донбасом – УНІАН), так і на сході України в цілому, „Рада нагадує про попередні зобов'язання Європейської Ради щодо рішення про подальші значні обмежувальні заходи”.

Читайте такожЄС робить "замало і запізно" у зв'язку з ситуацією в Україні - МЗС Литви„Рада підкреслює свою підтримку мирному врегулювання кризи в Україні, зокрема, щодо нагальної необхідності домовитися про справжнє та стале припинення вогню всіма сторонами. Домовленості, досягнуті на засіданнях Тристоронньої контактної групи, повинні бути негайно реалізовані, щоб створити необхідні умови для реалізації мирного плану президента Порошенка”, - говориться в проекті висновків засідання Ради ЄС.

Читайте такожБританія заборонила поставки зброї до РосіїЯк повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС запровадив щодо Росії 2 фази санкцій.

21 липня прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон знову попередив президента РФ Володимира Путіна про можливі нові санкції з боку ЄС і закликав Росію зробити все для забезпечення доступу експертів на місце катастрофи літака Boeing малайзійських авіаліній і для врегулювання ситуації в Україні в цілому.

Читайте такожОбама впевнений, що Росія керує терористами на ДонбасіВін нагадав, що деякі європейські країни були не у захваті від ідеї введення нових санкцій проти РФ і що тепер необхідно переконати їх в необхідності цього заходу.

«Я згоден з канцлером (Німеччини) Меркель і президентом (Франції) Олландом, що потрібно розглянути нові санкції проти РФ. Європа має чинити тиск на РФ», - відзначив Кемерон, додавши, що Росія не може вести справу з Європою, погрожуючи безпеці країни, розташованої по сусідству з ЄС. За словами прем'єр-міністра, питання про санкції, зокрема, розглядатиметься у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Однак, Росія продовжує нарощувати військову присутність вздовж кордону з Україною.

Сьогодні, 22 липня, секретар РНБО Андрій Парубій заявив, що Росія розмістила на кордоні з Україною близько 41 тисячі військовослужбовців. За словами Парубія, біля кордону стоїть 150 танків, понад 1 тис. одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем. Все це озброєння зосереджено у донецькому напрямку.