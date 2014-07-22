Більше 40 тисяч російських військових перебувають на кордоні з Україною - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

За його словами, протягом останнього тижня поблизу українського кордону “було здійснено перегрупування російських військ” та відбувалося нарощування їхньої кількості.

Парубій наголосив, що Росія продовжує політику ескалації збройного протистояння у східному регіоні України і “докладає всіх зусиль для формування умов щодо введення своїх регулярних військ на територію України під виглядом миротворчих військ”.

Читайте такожУ Росії перебуває 22 поранених українських військових - Міноборони Говорячи про кількість російських військ біля кордону з Україною, Парубій зазначив, що біля кордону стоїть 150 танків, понад 1 тис. одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем. Все це озброєння зосереджено у донецькому напрямку.

Читайте такожРНБО: Колона важкої техніки з Росії намагалася прорватися через ІзваринеСекретар РНБО зауважив, така сама ситуація спостерігається і на інших напрямках біля кордону з Україною. За його словами, там зосереджено “близько 300 одиниць військової техніки, у тому числі танків, реактивних систем залпового вогню “Град” та найсучасніші системи “Торнадо”.