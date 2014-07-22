Три українські пункти пропуску постійно обстрілюються з боку РФ - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, пункт пропуску «Довжанський» є найбільш проблемною ділянкою українсько-російського кордону, тому що він перебуває під постійним обстрілом терористів з боку України, так і з боку РФ.

Лисенко зазначив, що РНБО на цій ділянці фіксує проникнення бойовиків та бронетехніки з Росії, які перетинають кордон, користуючись можливістю вогневого протистояння. Проте він зауважив, що сьогодні випадків незаконного перетину кордону терористами не зафіксовано та інформація про те, що в напрямку Луганська була помічена колона з дуже багатьох автомобілів та броньованої техніки не знайшла підтвердження.

«Є ще два пункти – це «Ізварине», який постійно обстрілюється з боку РФ і пункт пропуску «Червонопартизанськ». Це найбільш гарячі ділянки, які знаходяться вздовж кордону, вони постійно обстрілюються з території РФ», - додав речник РНБО.