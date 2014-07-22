МЗС України просить Європарламент визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями

«Легально визнати терористичними угрупованнямиДонецьку та Луганську «народні республіки». Сепаратисти, зазвичай, виборюють незалежність, але зараз ми маємо справу з терористами. Ми повинні чітко сказати, що Росія зараз має забрати їх назад, до Росії, а ми готові розпочати з людьми на Донбасі», - сказав міністр у вівторок в Брюсселі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках позачергового засідання Комітету із закордонних справ.

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За його словами, після трагедії з малайзійським літаком «Боїнг-777» всі зрозуміли, що мають справу з терористами. „Вживалася різна термінологія – сепаратисти, ополченці. Після цієї трагедії ми всі зрозуміли, що ми маємо справу з терористами, які підтримуються Росією. І ми маємо справу з експортом тероризму”, - заявив міністр.

Клімкін висловив думку, що трагедія з літаком рейсу МН17 „почалася місяці тому - з окупації Криму, і продовжилося дестабілізацією України, потоками найманців, зброї через кордон”. „Криза – вже тут. Це вже не питання східної України чи України, це питання для всієї Європи”, - сказав глава МЗС.

Український міністр також вважає, що сподівання деяких на те, що цей конфлікт можна буде заморозити, а потім з ним мати справу, не мають під собою підстав: «Шансів для цього не залишилося. Ми у зовсім іншій ситуації. Настрої населення на місці змінилися».

Крім того, український дипломат піддав сумніву можливість досягнення результатів у тристоронній контактній групі. «Дуже мало політичного місця і навіть морального підґрунтя для ідеї мати справу з терористами. Росія повинна забрати лідерів терористів, які всі є росіянами, які майже всі колишні, якщо вони колишні, агенти російських спецслужб. А нам потрібно почати говорити з людьми на Донбасі. Російські терористи повинні повернутися в Росію», - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а також просить допомоги в припиненні діяльності терористичних угруповань на сході України.