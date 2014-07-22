МЗС України просить Європарламент визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Європейський парламент офіційно визнати терористичними угрупованнями так звані Донецьку та Луганську «народні республіки».
«Легально визнати терористичними угрупованнямиДонецьку та Луганську «народні республіки». Сепаратисти, зазвичай, виборюють незалежність, але зараз ми маємо справу з терористами. Ми повинні чітко сказати, що Росія зараз має забрати їх назад, до Росії, а ми готові розпочати з людьми на Донбасі», - сказав міністр у вівторок в Брюсселі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках позачергового засідання Комітету із закордонних справ.
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За його словами, після трагедії з малайзійським літаком «Боїнг-777» всі зрозуміли, що мають справу з терористами. „Вживалася різна термінологія – сепаратисти, ополченці. Після цієї трагедії ми всі зрозуміли, що ми маємо справу з терористами, які підтримуються Росією. І ми маємо справу з експортом тероризму”, - заявив міністр.
Клімкін висловив думку, що трагедія з літаком рейсу МН17 „почалася місяці тому - з окупації Криму, і продовжилося дестабілізацією України, потоками найманців, зброї через кордон”. „Криза – вже тут. Це вже не питання східної України чи України, це питання для всієї Європи”, - сказав глава МЗС.
Український міністр також вважає, що сподівання деяких на те, що цей конфлікт можна буде заморозити, а потім з ним мати справу, не мають під собою підстав: «Шансів для цього не залишилося. Ми у зовсім іншій ситуації. Настрої населення на місці змінилися».
Крім того, український дипломат піддав сумніву можливість досягнення результатів у тристоронній контактній групі. «Дуже мало політичного місця і навіть морального підґрунтя для ідеї мати справу з терористами. Росія повинна забрати лідерів терористів, які всі є росіянами, які майже всі колишні, якщо вони колишні, агенти російських спецслужб. А нам потрібно почати говорити з людьми на Донбасі. Російські терористи повинні повернутися в Росію», - наголосив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а також просить допомоги в припиненні діяльності терористичних угруповань на сході України.