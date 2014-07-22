Рада закликає світ визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» (4326-А).

За дане рішення проголосували 236 із 263 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції КПУ, група “За мир і стабільність”, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат.

Читайте такожПостпред в ООН закликав весь світ визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціямиВ заяві засуджується агресивна політика російської влади проти України. Верховна Рада України у своїй заяві звертається до міжнародних та європейських організацій, лідерів країн світу з пропозицією:

вжити усіх необхідних заходів для розслідування обставин трагедії;

встановити та притягти до відповідальності винних у вчиненні терористичного акту;

визнати організації ДНР і ЛНР терористичними;

вжити спільні з Україною заходи, у тому числі у військово-технічній сфері, спрямовані на припинення діяльності терористичних угруповань, що ведуть військові дії проти України та є загрозою миру і стабільності в світі.

Читайте такожЛитва наполягає на наданні статусу терористичних організацій ЛНР і ДНР - ЗМІВ заяві сказано, що 17 липня 2014 року над територією України в районі міста Тореза Донецької областібув збитий пасажирський літак Boeing-777 малайзійської авіакомпанії, на борту якого перебувало близько 300 пасажирів. За наявними у компетентних органів України даними, цей терористичний акт вчинений бойовиками, які ведуть бойові дії проти України на території Донецької області, з використанням поставленого Російською Федерацією зенітно-ракетного комплексу «Бук», що обслуговувався російськими військовослужбовцями. Внаслідок цього варварського акту загинули всі, хто перебував на борту літака. Він став можливим завдяки підтримці бойовиків з боку чинного керівництва Російської Федерації, забезпечення їх сучасною військовою технікою та зброєю, у тому числі ракетними комплексами для ураження повітряних цілей, наголошується у заяві.

“Такі дії та безвідповідальна політика російської влади, що спрямовані проти України, фактично провокують акти міжнародного тероризму, в результаті яких гинуть не лише громадяни України, але й громадяни інших держав”, - сказано в заяві.

У документі наголошується, що незаконне постачання владою Російської Федерації зброї на територію України, направлення російських найманців та військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації для участі в бойових діях проти України є актами військової агресії проти України, що мають всі ознаки міжнародної терористичної діяльності, уособленням якої є такі організації як Аль-Каїда та інші. На цей же шлях стали і організації ДНР і ЛНР.

В заяві сказано, що агресія Російської Федерації проти України вже стала загрозою життю і безпеці не лише українських, а й іноземних громадян, і набуває ознак реальної загрози всьому світу.

Верховна Рада України висловлює щирі співчуття родинам та близьким усіх загиблих унаслідок цього терористичного акту.