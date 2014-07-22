Рада закликає світ визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями

12:02, 22 липня 2014
Політика
0 0

Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а також просить допомоги в припиненні діяльності терористичних угруповань на сході України.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» (4326-А).

За дане рішення проголосували 236 із 263 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції КПУ, група “За мир і стабільність”, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат.

Читайте такожПостпред в ООН закликав весь світ визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціямиВ заяві засуджується агресивна політика російської влади проти України. Верховна Рада України у своїй заяві звертається до міжнародних та європейських організацій, лідерів країн світу з пропозицією:

вжити усіх необхідних заходів для розслідування обставин трагедії;

встановити та притягти до відповідальності винних у вчиненні терористичного акту;

визнати організації ДНР і ЛНР терористичними;

вжити спільні з Україною заходи, у тому числі у військово-технічній сфері, спрямовані на припинення діяльності терористичних угруповань, що ведуть військові дії проти України та є загрозою миру і стабільності в світі.

Читайте такожЛитва наполягає на наданні статусу терористичних організацій ЛНР і ДНР - ЗМІВ заяві сказано, що 17 липня 2014 року над територією України в районі міста Тореза Донецької областібув збитий пасажирський літак Boeing-777 малайзійської авіакомпанії, на борту якого перебувало близько 300 пасажирів. За наявними у компетентних органів України даними, цей терористичний акт вчинений бойовиками, які ведуть бойові дії проти України на території Донецької області, з використанням поставленого Російською Федерацією зенітно-ракетного комплексу «Бук», що обслуговувався російськими військовослужбовцями. Внаслідок цього варварського акту загинули всі, хто перебував на борту літака. Він став можливим завдяки підтримці бойовиків з боку чинного керівництва Російської Федерації, забезпечення їх сучасною військовою технікою та зброєю, у тому числі ракетними комплексами для ураження повітряних цілей, наголошується у заяві.

“Такі дії та безвідповідальна політика російської влади, що спрямовані проти України, фактично провокують акти міжнародного тероризму, в результаті яких гинуть не лише громадяни України, але й громадяни інших держав”, - сказано в заяві.

У документі наголошується, що незаконне постачання владою Російської Федерації зброї на територію України, направлення російських найманців та військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації для участі в бойових діях проти України є актами військової агресії проти України, що мають всі ознаки міжнародної терористичної діяльності, уособленням якої є такі організації як Аль-Каїда та інші. На цей же шлях стали і організації ДНР і ЛНР.

В заяві сказано, що агресія Російської Федерації проти України вже стала загрозою життю і безпеці не лише українських, а й іноземних громадян, і набуває ознак реальної загрози всьому світу.

Верховна Рада України висловлює щирі співчуття родинам та близьким усіх загиблих унаслідок цього терористичного акту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter