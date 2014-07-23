Агресія проти України буде мати негативні наслідки для московської влади - МЗС

Про це йдеться у ноті, надісланій Міністерством закордонних справ України до МЗС Росії, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

У ноті зазначається, що Росія, зокрема вкотре порушує українсько-російський державний кордон, постачає зброю терористичним організаціям, надає їм фінансову підтримку.

17 та 18 липня сім вертольотів МІ-8 та МІ-24 вторглися з території Росії у повітряний простір України у районах населених пунктів Іллівка та Олександрівка Луганської області.

Крім того, 19 та 20 липня з районів населених пунктів Хутір Маноцький, Авіло-Успенка та Ленінський Російської Федерації було завдано ряд артилерійських ударів із застосуванням систем САУ, «Град» та мінометів по позиціях Збройних сил України поблизу населених пунктів Ільїнка, Манич та Комишуваха Донецької області.Читайте такожВ Луганській області прикордонники виявили сліди заїзду в Україну 14 систем «Град»

Постійні заклики до російської сторони вжити необхідних заходів із забезпечення режиму посиленої охорони українсько-російського державного кордону свідомо ігноруються. Натомість російська сторона цинічно звинувачує Збройні Сили України в обстрілах території Росії, незважаючи на неспростовні докази здійснення таких провокацій терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

МЗС України висловило російській стороні рішучу вимогу негайно припинити надання всебічного сприяння та фінансової підтримки терористичним організаціям, а також систематичне порушення українсько-російського державного кордону. Такі акти агресії проти України, постійне нехтування міжнародним правом матимуть вкрай негативні наслідки для московської влади, яка дедалі помітніше тягне країну до міжнародній ізоляції.Читайте такожУ Росії є кілька днів, щоб уникнути істотних санкцій - чеський міністр

Позбавлення терористичних організацій допомоги з Росії, забезпечення Росією належного контролю за режимом перетину кордону з Україною поряд із створенням сприятливих умов для належного моніторингу представниками ОБСЄ ситуації на кордоні відповідно до Берлінської декларації від 2 липня, а також підтримка положень мирного плану президента України Петра Порошенка сприятимуть деескалації ситуації у східних областях України, наголошується у ноті МЗС.