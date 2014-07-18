Прикордонники зафіксували політ 8 російських вертольотів вздовж лінії кордону з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Армійська авіація РФ продовжує ведення повітряної розвідки та патрулювання вздовж українсько-російського кордону», - заявив він.

«Вчора об 11.40 прикордонниками зафіксовано політ 8 вертольотів РФ вздовж лінії кордону навпроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Амвросіївка» Донецького загону», - сказав Лисенко.

Читайте такожТерористи обстріляли російське Куйбишеве, РФ у відповідь відкрила вогонь по силах АТОЗа його словами, «сьогодні вночі, о 3.55, зафіксовано політ безпілотного літального апарата вздовж берегової смуги в напрямку населеного пункту Новоазовськ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні силам АТО вдалося перегрупуватись і просунутись на 10-15 км вглиб території, яку контролюють бойовики.