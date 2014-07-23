Порошенко підписав закон про часткову мобілізацію

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада України затвердила указ президента "Про часткову мобілізацію".

У пояснювальній записці до документа зазначається, що “необхідність прийняття рішення про часткову мобілізацію зумовлена поширенням проявів тероризму на території України, що призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців і працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах держави, концентрацією угруповань військ (сил) зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України”.Читайте такожВР збільшила граничний вік військовозобов'язаних у запасі

У документі також зазначено, що “мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності названим Указом”.

Указом створюються додаткові умови для доукомплектування потреб Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України військовозобов'язаними та резервістами відповідно до мобілізаційних планів.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.