Суд у справі льотчиці Савченко відбудеться 25 липня

Про це написав адвокат Савченко Микола Полозов на своїй сторінці в Twitter.

«Суд у справі Савченко відбудеться 25.07 в 11:00 в залі 519 Воронезького обласного суду. Надію повинні доставити в суд», - пише він.

Як повідомлялося, 17 липня Савченко заявила про бажання особисто брати участь у засіданні у Воронезькому облсуді, який розгляне скаргу адвокатів на її арешт.

Так само українська льотчиця звернулася до Слідчого комітету Росії порушити кримінальну справу за фактом її викрадання.

Довідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в начебто причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибули на територію України і в складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Читайте такожСавченко виклала подробиці її викрадення у листі до російського обмудсменаРосійські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу за фактом викрадання Савченко.

Читайте такожЄС стурбований справою Савченко та закликає РФ виконувати міжнародні зобов’язанняСуд Новоусманського району заарештував Савченко до 9 вересня.

Її утримують у СІЗО Воронежа.