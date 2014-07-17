Савченко просить СК Росії порушити кримінальну справу за фактом її викрадення

Про це написали адвокати Савченко Микола Полозов і Марк Фейгін на своїх сторінках у Twitter.

«Зустрілися з Надією Савченко. Вона написала заяву про порушення справи за ст.126 КК РФ за фактом її викрадення», - написав він.

«Ми подаємо до СК РФ заяву про викрадення Надії Савченко за ст.126 УК із території України», - написав Фейгін.

Читайте такожСавченко виклала подробиці її викрадення у листі до російського обмудсменаКрім того, Фейгін написав, що бачив у СІЗО, де тримають Савченко, російського омбудсмена Еллу Памфілову.

«До СІЗО, де тримають Надію Савченко прибула Елла Памфілова. Я її там бачив», - зазначив адвокат.

Читайте такожЄС стурбований справою Савченко та закликає РФ виконувати міжнародні зобов’язанняДовідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко до 9 вересня.

Її утримують у СІЗО Воронежа.