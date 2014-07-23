"Чорні скриньки" з малайзійського Boeing-777 доставили до Великої Британії

Про це йдеться у повідомленні Державної комісії з розслідування катастрофи літака Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» на сторінці комісії у соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, напередодні було досягнуто спільне розуміння процедури передачі «чорних скриньок», що підтверджено технічним протоколом, який підписали Нідерланди, Малайзія, представники України та ІКАО.Читайте такожВелика Британія погодилася розшифрувати "чорні скриньки" Boeing-777

"У протоколі зафіксовано, що об'єкти, які називають "чорними скриньками", були пред'явлені українській стороні, але українська сторона їх не торкалася, і ані хвилини під контролем української сторони ці предмети не знаходилися", - наголошується у повідомленні.

Після підписання протоколу скриньки були відправлені літаком до Києва, далі - до Великої Британії під наглядом ІКАО.