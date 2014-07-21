За 4 дні спецслужби РФ могли провести маніпуляції з "чорними ящиками" збитого Боїнга

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в понеділок віце-прем'єр-міністр, що очолює держкомісію з розслідування авіакатастрофи, Володимир Гройсман.

«Ми знаємо, що всі ці чотири дні спеціальні служби Російської Федерації проводили відповідні роботи, які пов'язані з тим, щоб намагатися ліквідувати сліди того, яким чином це все було зроблено. А також ми вже маємо інформацію про те, що бойовики проросійські і російські хочуть передати самописці представникам ІКАО. Це говорить тільки про те, що ці самописці всі ці дні перебували у них в руках, над ними проводилися, ймовірно, певні речі», - заявив Гройсман.

Віце-прем'єр-міністр підкреслив, що уряд допускає, що упродовж цих чотирьох днів спеціальні служби Росії проводили маніпуляції з цими «чорними ящиками», однак дізнатися про це можна буде тільки після проведення експертизи.

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«Ми впевнені: всі ці чотири дні, коли нас не допускали й обмежували наших експертів та експертів ОБСЄ, в цей час проводили дії спеціальні служби Російської Федерації на цій території. Що вони робили, яким чином, в яких масштабах, можна буде оцінити тільки тоді, коли буде доступ на цю територію», - сказав Гройсман, додавши, що експертів і далі не допускають до місця катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, поїзд з 282 тілами загиблих в авіакатастрофі малайзійського Боїнга-777 за домовленістю з сепаратистами повинен відправитися до Харкова сьогодні, 21 липня, о 19.00.

17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. 21 липня у Харків прибули експерти Інтерполу та Європолу, які будуть приймати участь у розслідуванні авіакатастрофи. Роботі рятувальників, які працюють на місці катастрофи, перешкоджають озброєні терористи.