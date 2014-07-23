Два українських СУ-25 могли збити з території РФ на висоті понад 5 тисяч метрів - РНБО

Два українських літаки СУ-25 могли збити з території РФ на висоті 5,2 тисячі метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні в районі селища Дмитрівка чотири штурмовики Су-25 надавали вогневу підтримку підрозділам Збройних сил України, які мужньо тримають позиції на кордоні нашої держави», - зазначив він.

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«Після успішного виконання завдання їх було обстріляно із зенітно-ракетних комплексів потужної дії, незважаючи на протиракетні маневри та відстріл теплових пасток, два наших літаки на висоті 5,2 тис. метрів було підбито», - додав Лисенко.

«За попередньою інформацією, запуск ракет був здійснений з території РФ», - заявив речник РНБО

«ПЗРК, які є в розпорядженні терористів, не мають такої висоти ураження», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, журналіст одного з українських телеканалів Роман Бочкала написав на своїй сторінці у Facebook про те, що на Донбасі бойовики збили 2 українських літака.

«Збили ще дві наші СУшки... Інформація з передовою від наших військових. Один з літаків виконував бойове завдання в районі Лисичанська. Льотчики встигли катапультуватися. Їх намагаються розшукати. За попередньою інформацією, район евакуації контролюють терористи», - повідомив журналіст.

Прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський також підтвердив УНІАН цю інформацію.

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«Приблизно годину тому в районі Саур Могили (курган на околиці м. Сніжне – УНІАН) були збиті два літака-штурмовики СУ-25. Чим були збиті літаки – з'ясовується. Збиті були на території, яка контролюється представниками «ДНР» На місці падіння літаків працює спецзагін, який має встановити всі причини події», - сказав Дмитрашковський.

При цьому він додав, що про льотчиків збитих літаків «поки нічого невідомо».