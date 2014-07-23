На Донбасі бойовики збили 2 українських літаки - журналіст

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст одного з українських телеканалів Роман Бочкала.

"Збили ще дві наші Сушки... Інформація з передової від наших військових. Один з літаків виконував бойове завдання в районі Лисичанська. Пілоти встигли катапультуватися. Їх намагаються розшукати. За попередньою інформацією, район евакуації контролюють терористи", - написав журналіст.

На сторінці бойовиків у одній з соцмереж є посилання на російский сайт, де повідомляється про те, що терористи збили два українських СУ-25 за допомоги ПЗРК.







