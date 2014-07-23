СБУ затримала мінометника, який обстрілював житлові квартали у Луганську

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБ України.

Встановлено, що громадянин України Володимир Смирнов був завербований до бандформувань терористичної організації так званої «Луганської народної республіки» громадянином РФ Миколою Замараєвим на прізвисько «Шмига».

Читайте такожРНБО: терористи замінували будівлі в житловому кварталі Луганська

За службу на боці терористів російський куратор пообіцяв Смирнову військовий одяг, житло та 2,5 тис. грн щомісяця.

Найманець пройшов спеціальну підготовку як наводчик мінометного розрахунку у навчальному центрі, організованому російськими спецслужбами у Луганську на базі гуртожитків університету, де його інструкторами були військовослужбовці РФ.

За здобутими СБУ даними, 17 липня разом з чотирма бойовиками Смирнов, виконуючи роль коректувальника вогню, із встановлених у луганському мікрорайоні Мирний мінометів обстріляли житловий квартал обласного центру Степовий. У результаті обстрілу було поранено військовослужбовців Збройних сил України та пошкоджено бойову машину сил АТО.

Службою безпеки України стосовно бойовика зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).