СБУ затримала мінометника, який обстрілював житлові квартали у Луганську

18:55, 23 липня 2014
Політика
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Служба безпеки України затримала наводчика мінометного розрахунку, який разом з іншими терористами обстрілював житлові квартали у Луганську.

али три мирных жителя / vk.com/lugansk_city

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБ України.

Встановлено, що громадянин України Володимир Смирнов був завербований до бандформувань терористичної організації так званої «Луганської народної республіки» громадянином РФ Миколою Замараєвим на прізвисько «Шмига».

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За службу на боці терористів російський куратор пообіцяв Смирнову військовий одяг, житло та 2,5 тис. грн щомісяця.

Найманець пройшов спеціальну підготовку як наводчик мінометного розрахунку у навчальному центрі, організованому російськими спецслужбами у Луганську на базі гуртожитків університету, де його інструкторами були військовослужбовці РФ.

За здобутими СБУ даними, 17 липня разом з чотирма бойовиками Смирнов, виконуючи роль коректувальника вогню, із встановлених у луганському мікрорайоні Мирний мінометів обстріляли житловий квартал обласного центру Степовий. У результаті обстрілу було поранено військовослужбовців Збройних сил України та пошкоджено бойову машину сил АТО.

Службою безпеки України стосовно бойовика зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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