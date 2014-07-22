ЄС може визнати "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями

Європейський Союз може визнати так звані Донецьку та Луганську „народні республіки” терористичними організаціями.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за результатами Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулася у вівторок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

„Рада ЄС рішуче засуджує продовження незаконної діяльності озброєних бойовиків у східній Україні та в інших місцях, що веде до втрати життів багатьох невинних людей. Подальший розгляд буде приділений можливому визначенню цих груп як терористичних організацій”, - сказано у висновках.

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Рада ЄС підкреслила свою підтримку мирному врегулювання кризи в Україні, а також необхідність реалізувати без подальшого зволікання план мирного врегулювання президента Петра Порошенка.

Крім того, Рада ЄС зазначила нагальну потребу домовитися про „справжнє та стійке припинення вогню всіма сторонами на основі Берлінської декларації від 2 липня з метою відновлення територіальної цілісності України”. „З цією метою Рада закликає підтримати ОБСЄ та тристоронню контактну групу в їх зусиллях, спрямованих на створення умов для припинення вогню. Рада також знову підкреслює важливість ефективного прикордонного контролю, в тому числі, за допомогою спостерігачів ОБСЄ та швидке звільнення всіх заручників”, - зазначається у документі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а також просить допомоги в припиненні діяльності терористичних угруповань на сході України.