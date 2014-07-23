"Свобода" пропонує шантажувати США, Британію та РФ відновленням ядерного статусу України

Сьогодні депутати зареєстрували проект постанови про заяву Верховної Ради України щодо відновлення Україною статусу ядерної держави (№4351а).

Інформація про це розміщена на сайті парламенту.

Зазначається, що документ зареєстрували народні депутати від "Свободи": Олексій Фурман, Маркіян Лопачак, Олексій Кайда, Руслан Марцінків, Анатолій Вітів, Олег Осуховський, Ігор Сабій.

У тексті постанови зазначається, що дії Російської Федерації [ред. - агресія щодо України, анексія Криму] як однієї із держав-підписантів Будапештського меморандуму та бездіяльність інших держав-підписантів Меморандуму руйнують існуючу міжнародну систему безпеки і права, а також порушують положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року.

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Так, депутати пропонують прийняти рішення про попередження держав-гарантів Будапештського меморандуму [ред. - США, Великої Британії та Росії], що у випадку неприпинення протягом 10 днів з дня прийняття цієї Постанови актів агресії з боку РФ, а також неповернення тимчасово окупованої РФ території України та ненадання іншими державами-гарантами Будапештського меморандуму адекватної військової допомоги, ВР зобов’язується здійснити відповідні процедури відповідно до статті Х Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року та розділу V Закону України «Про міжнародні договори України» для припинення дії відповідного міжнародного договору, а також доручити Кабміну невідкладно розробити Державну програму відновлення Україною статусу ядерної держави та розпочати роботу із розробки ядерної зброї як єдиного ефективного механізму стримування агресії з боку Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї - багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом із роззброєння ООН з метою поставити міцну перепону на шляху розширення кола країн, що володіють ядерною зброєю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами взятих на себе за Договором зобов'язань з тим, щоб обмежити можливість виникнення збройного конфлікту з застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії.

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Договір встановлює, що державою, яка володіє ядерною зброєю, вважається та, яка справила та підірвала таку зброю чи пристрій до 1 січня 1967 року (тобто СРСР, США, Великобританія, Франція і Китай).

Договір схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 року і відкритий для підписання 1 липня 1968 року в Москві, Вашингтоні та Лондоні. Ратифікований СРСР 24 листопада 1969 року (Російська Федерація - правонаступник СРСР із виконання договору).

Набув чинності 5 березня 1970 року після здачі на зберігання ратифікаційних грамот державами-депозитаріями (СРСР підписав у 1968, США - в 1968, Великобританія - в 1968), а також 40 іншими країнами. Франція і КНР підписали договір у 1992 році.

11 травня 1995 року понад 170 країн-учасниць домовилися продовжити дію договору на невизначений термін без яких-небудь додаткових умов.

Учасниками договору є майже всі незалежні держави світу. Не є учасниками договору Ізраїль, Індія, Пакистан і КНДР.

Будапештська угода - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародний договір, укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великою Британією про без'ядерний статус України. Угода була підписана в Будапешті і містить пункти, що надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.