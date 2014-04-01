В Україні могли залишитися атомні бомби - ЗМІ

В України може бути можливість завдати ядерний удар. Попри без'ядерний статус країни, на теренах України могли залишитися ядерні бомби. Їхня потужність настільки велика, що може буквально перетворити ворога на "ядерну пустелю", йдеться в сюжеті програми Гроші, повідомляє ТСН.ua.

Україна проміняла ядерну зброю на міжнародні гарантії свого суверенітету. Але вони не виконуються. Тому журналісти програми вирішили розібратися, чи здатна Україна відновити свій ядерний потенціал та не виконувати умови договору.

Виявляється, Україні не вистачає лише грошей для створення бомби. Спеціалістів у країни ціла армія, ресурси також є. Присутні навіть носії, які можуть відправити бомбу на територію ворога, та унікальна техніка світового зразка для створення боєголовок. Та й палива для ракет вистачить на десять років.

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"Грошей немає. Все є. Ресурс є. Голови є. Грошей немає", - розповідають експерти про можливість створення бомби. Та грошей потрібні мільярди.

Але якщо на виділення коштів поки що чекати не варто, то можливість віднайдення старих запасів ніхто не відкидає. Під час роззброєння з України мало бути виведено 1272 ядерних боєголовок. Одна з них зникла. Таємно перепродати її іншим державам було неможливо, адже мова йде про ядерний боєприпас у 550 кілотонн. Для порівняння, у бомбі скинутій на Хіросіму, було усього 12.

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Крім того, на теренах держави загубилися два важких стратегічних ядерних бомбардувальника. Ядерні ракети УР-100Н УТТХ офіційно були ліквідовані у 99 році, а через роки виявилось, що в схронах країни їх ще 31 одиниця.

Тому дехто з професорів не на камеру припускає, що можливо мільярдів і не знадобиться. Теоретично випадково загубленого в Україні ядерного арсеналу могло б вистачити на десяток превентивних ударів, які б заспокоїли норов агресора.

Нагадаємо, що скандальний Кисельов і Ко почали лякати США ядерним ударом. Кисельов хизується тим, що Росія з легкістю перетворить США на радіоактивний пил.